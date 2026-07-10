Haos online la primăriile din Covasna. Mai multe site-uri au picat, iar poliția verifică un posibil atac cibernetic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 15:26

Polițiștii din Covasna au început verificări după ce site-urile mai multor primării din județ au devenit nefuncționale. Există suspiciunea unui atac cibernetic, iar autoritățile vor să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost comise infracțiuni informatice.

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