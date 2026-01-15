Traian Băsescu, lovit de taxele și impozitele lui Bolojan. Fostul președinte a plătit de trei ori mai mult decât anul trecut

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat creșterea numărului și nivelului taxelor introduse la începutul acestui an, afirmând că românii „au fost copleșiți” de povara fiscală. Băsescu a plătit anul acesta un impozit aproape de trei ori mai mare, și anume 2200 lei față de 800 de lei anul trecut.

Băsescu a dat exemplu propriile sale cheltuieli, precizând că impozitul pentru locuința sa a urcat la 2.200 de lei, „față de 800 și ceva de lei” înainte de majorări.

„E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect, în raport cu un apartament de 154 de metri pătrați. Dacă nu putem plăti cei 2.200 de lei pe an, ne ducem la un apartament cu două camere, pensionari fiind, dar deocamdată putem plăti.”, a spus fostul șef al statului lsa un post TV, adăugând ironic: „La mașină, zero, că n-am”.

În același context, Băsescu a subliniat că majorările au afectat în special românii cu venituri mici. De asemenea, fostul președinte a arătat că Guvernul ar fi trebuit să țină cont de efectele cumulate ale acestor măsuri.

„Eu cred că românii, mai ales cei cu venituri mici, fie că salariați, fie că pensionari, au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an, taxe, accize și la combustibil, taxă la casă, taxă la mașină, taxă la școală, taxă la… Toate taxele au crescut și românii au fost copleșiți”.

„Cred că este un lucru pe care trebuia să îl sesizeze Guvernul. Au fost în total 17 taxe și accize, și impozite mărite, o listă de 17. Fiecare român a fost lovit cel puțin de cinci-șase dintre ele. Nu mai vorbim că s-a suprapus și pe reducerile de sporuri în companiile de stat și la aparatul de stat, deci au fost multe lovituri dintr-odată. În ce parte se întorcea românul, se trezea cu o roșie în față. Dădea la dreaptă, avea altă lovitură”, a mai declarat Traian Băsescu.