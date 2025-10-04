”Poate fi denumit și o opțiune de responsabilitate, dar trebuie să recunoaștem că românii cărora li s-au micșorat veniturile, pensionarii care au început să plătească CASS, resimt responsabilitatea prin diminuarea veniturilor. Să spunem că asta e responsabilitate, dar poți să îi spui și austeritate.

Nu veniturile sunt problema, ci inflația care practic le mănâncă veniturile. El figurează sărcul cu 2.500 de lei pensie, dar dacă inflația e 10%, i-a luat 250 de lei din pensie, automat. Deci, problema este inflația”, a declarat Traian Băsescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Fostul șef al statului a subliniat că este posibil să se adeverească scenariul sumbru al economiștilor conform căruia, vom începe anul viitor cu o inflație de 10% și un deficit bugetar și mai mare.

”Depinde ce urmează și în ultimele săptămâni și mai ales, depinde de deciziile pe care le vor lua în acest pachet 3, că a deveinit deja agasant. Mai facem un pachet, îl mai negociem, pare așa o chestiune de oameni nehotărâți care trebuie să negocieze prea mult”, a mai spus fostul lider de la Cotroceni.