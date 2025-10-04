Traian Băsescu: ”Ilie Bolojan a adus austeritatea în România. Din ianuarie vom resimți și mai dur măsurile Guvernului”

Traian Băsescu: ”Ilie Bolojan a adus austeritatea în România”
Traian Băsescu: ”Ilie Bolojan a adus austeritatea în România”

Traian Băsescu îi dă peste nas Ilie Bolojan în scandalul măsurilor fiscale. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, fostul președinte al României susține că premierul are reforme de austeritate, nu de „responsabilitate”, așa cum a declarat premierul în timpul bilanțului celor 100 de zile de mandat. 

”Poate fi denumit și o opțiune de responsabilitate, dar trebuie să recunoaștem că românii cărora li s-au micșorat veniturile, pensionarii care au început să plătească CASS, resimt responsabilitatea prin diminuarea veniturilor. Să spunem că asta e responsabilitate, dar poți să îi spui și austeritate. 

Nu veniturile sunt problema, ci inflația care practic le mănâncă veniturile. El figurează sărcul cu 2.500 de lei pensie, dar dacă inflația e 10%, i-a luat 250 de lei din pensie, automat. Deci, problema este inflația”, a declarat Traian Băsescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS. 

Fostul șef al statului a subliniat că este posibil să se adeverească scenariul sumbru al economiștilor conform căruia, vom începe anul viitor cu o inflație de 10% și un deficit bugetar și mai mare. 

”Depinde ce urmează și în ultimele săptămâni și mai ales, depinde de deciziile pe care le vor lua în acest pachet 3, că a deveinit deja agasant. Mai facem un pachet, îl mai negociem, pare așa o chestiune de oameni nehotărâți care trebuie să negocieze prea mult”, a mai spus fostul lider de la Cotroceni.