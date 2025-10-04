Fostul lider de la Cotroceni a subliniat că nu a fost informat cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse Elenei Udrea, deoarece mandatul său s-a terminat cu mult înainte de începerea calvarului prin care a trecut fostul ministru al Turismului.

”Am știut la fel de mult cât am știu de fratele meu. Adică, nimic. Cu Elena Udrea lucrurile s-au întâmplat în 2022? Cam terminasem mandatul în 2014, cu vreo 8 ani înainte, nu eram la curent cu evoluțiile. (...)Elena Udrea rămâne un om care dacă nu ar fi avut probleme ar fi fost un bun politician”, a declarat Traian Băsescu, la Realitatea PLUS.