Traian Băsescu, despre Elena Udrea: ”Rămâne un om care dacă nu ar fi avut probleme ar fi fost un bun politician”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat, sâmbătă seară, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Elena Udrea ar fi fost un bun politician dacă ”nu ar fi avut probleme”. 

Fostul lider de la Cotroceni a subliniat că nu a fost informat cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse Elenei Udrea, deoarece mandatul său s-a terminat cu mult înainte de începerea calvarului prin care a trecut fostul ministru al Turismului. 

”Am știut la fel de mult cât am știu de fratele meu. Adică, nimic. Cu Elena Udrea lucrurile s-au întâmplat în 2022? Cam terminasem mandatul în 2014, cu vreo 8 ani înainte, nu eram la curent cu evoluțiile. (...)Elena Udrea rămâne un om care dacă nu ar fi avut probleme ar fi fost un bun politician”, a declarat Traian Băsescu, la Realitatea PLUS. 