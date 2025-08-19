Odată cu adoptarea hotărârii în ședința de guvern, Traian Băsescu va primi înapoi nu doar locuința de protocol de la RA-APPS și paza asigurată de Serviciul de Protecție și Pază (SPP), ci și restituirea indemnizației cuvenite pentru ultimii trei ani, perioadă în care i-au fost retrase privilegiile aferente statutului de fost președinte.

ÎN PLINĂ AUSTERITATE, GUVERNUL TREBUIE SĂ-I PLĂTEACĂ SUTE DE MII DE LEI LUI BĂSESCU, DOAR CA SUME RETROACTIVE

Aceste drepturi i-au fost suspendate în urma unei decizii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care l-a declarat colaborator al fostei poliții politice comuniste – Securitatea. Băsescu a contestat verdictul la Curtea Constituțională, iar în iulie 2025, instanța a decis că fostul șef de stat își poate recăpăta toate beneficiile prevăzute de lege.

Valoarea totală a indemnizației retroactive ar putea depăși 150.000 de euro, echivalentul a aproximativ 750.000 de lei.

În plus, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, Traian Băsescu ar putea solicita și o sumă suplimentară pentru modificările și reparațiile necesare la locuința de protocol.

FOSTUL PREȘEDINTE VA FI VECIN CU VECHIUL SĂU ADVERSAR, POLITIC, ADRIAN NĂSTASE

Fostul președinte va primi o vilă de protocol situată lângă Muzeul Zambaccian și în apropierea casei fostului premier Adrian Năstase.

Locuința are un parter care se întinde pe o suprafață de aproximativa 120 de metri pătrați și este dotat cu living, sufragerie, două dormitoare, bucătărie și alte spații și anexe. Etajul casei are 116 metri pătrați și o curte de aproape 550 de metri pătrați.

Traian Băsescu și-a pierdut drepturile unui fost șef de stat în primăvara anului 2022, moment în care Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că acesta a fost colaborator al Securității. La scurt timp, Băsescu s-a mutat din vila RA-APPS în care locuia și a cumpărat un apartament într-un complex rezidențial. În paralel, a contestat la CCR pierderea privilegiilor și a avut câștig de cauză.