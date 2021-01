Tragedie - Un bătrân de 91 de ani a ars de viu într-un incendiu din Caraș-Severin

Un batran de 91 de ani a murit in prima zi din 2021 intr-un incediu izbucnit la un adapost de animale din judetul Caras-Severin.

Potrivit pressalert.ro, incendiul a fost anuntat vineri in jurul orei 14,50, la fata locului fiind trimis un echipaj de 7 pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 2 motopompe si personal al SVSU Buchin.

Cand pompierii au ajuns la fata locului, adapostul de animale ardea sub privirile neputincioase ale unui barbat de 60 de ani, care a reusit sa iasa la timp. Tatal acestuia, in varsta de 91 de ani, nu a reusit sa se salveze, arzand de viu in adapost. Flacarile au ucis si un vitel si trei miei. Cauza incendiului nu a fost inca stabilita.