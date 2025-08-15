Potrivit reprezentanților Salvamont Sinaia, salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea corpului neînsuflețit din locul accidentat unde acesta fusese găsit.

„Asigurat extragerea corpului neînsuflețit al unui turist dispărut din stațiune, căutat și găsit de către Poliția Sinaia-dar fără viață, in perimetrul localități”, au precizat aceștia.

Intervenția s-a desfășurat în colaborare cu pompierii, echipajele Ambulanței Prahova și forțele de poliție. „Condoleanțe familiei”, este mesajul transmis public de Salvamont Prahova.

Salvamontiștii au fost solicitați să intervină de 35 de ori în 24 de ore; 39 de persoane au fost salvate