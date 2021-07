Este vorba de un avion cu 8 paraşutişti și un pilot la bord, potrivit declarațiilor salvatorilor care au intervenit după prăbușirea în apropierea aeroportului Orebro, scrie expressen.se.

Mai multe persoane au murit în accidentul aviatic, două au fost transportate de urgență la spital, în stare gravă, a anunțat poliția, care a catalogat incidentul aviatic ca „foarte grav”.

Imediat după prăbușire, a izbucnit un incendiu, care a fost deja stins după intervenția a patru echipaje la fața locului.

Centrul de Salvare Maritimă și Aeriană a organizat operațiunea împreună cu unități de salvare, pompieri și pompieri ai aeroportului.

Potrivit primelor declarații făcute de autorități, avionul a fost localizat pe una din pistele aeroportului după ce s-a prăbușit.

Nu se cunosc informații despre persoanele de la bordul avionului, au anunțat salvatorii.

#Breaking: 2 People hospitalized and Several dead in Sweden plane crash#BreakingNews #sweden #planecrash pic.twitter.com/QHd7cTwl3L