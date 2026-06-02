Facultatea de Istorie din București, protest față de eliminarea disciplinei ca probă obligatorie de Bacalaureat

Sursă: realitatea.net

Facultatea de Istorie a Universității din București cere Ministerului Educației și Parlamentului să revină urgent asupra propunerii ca disciplina să fie eliminată ca probă scrisă obligatorie pentru examenul de Bacalaureat la profilul umanist – Filologie – și pentru profilul vocațional.

Decizia de a elimina disciplina din lista probelor obligatorii este calificată drept „o eroare pedagogică și strategică majoră, cu implicații severe asupra formării civice și identitare a tinerelor generații”, se arată într-un memoriu transmis autorităților.

Facultatea avertizează că măsura ar duce la devalorizarea profilului umanist , în condițiile în care gândirea istorică reprezintă „nucleul dur al educației europene”. „Este de neînțeles cum absolvenții de Filologie ar putea finaliza liceul fără o probă scrisă la Istorie”, subliniază instituția.

În memoriu se arată că Istoria nu înseamnă doar memorarea unor date, ci dezvoltă gândirea critică, capacitatea de analiză și discernământul, esențiale într-o epocă dominată de dezinformare și fake news, iar privarea elevilor de această probă „îi lasă vulnerabili în fața manipulării sociale”.

Facultatea invocă și riscul extremismului, afirmând că sistemul educațional ar trebui să transforme educația istorică într-un pilon al formării cetățenești, nu să o restrângă.

Instituția subliniază că România s-ar plasa în contradicție cu bunele practici europene, unde Istoria are un rol central în formarea civică. Facultatea solicită oficial păstrarea probei scrise obligatorii la Istorie pentru Filologie și profilul vocațional.