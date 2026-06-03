Noi majorări la RCA pentru șoferi: tarifele cresc cu până la 12%. Ce trebuie să știe șoferii

Sursă: Realitatea PLUS

Noi scumpiri pentru șoferi. Polițele RCA ar urma să se majoreze în următoarea perioadă în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei.

Da, polițele RCA urmează să se scumpească din nou în perioada următoare, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință valabile pentru următoarele 6 luni. Potrivit datelor oficiale, acestea sunt mai mari în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025.

Creșterile îi vor afecta pe majoritatea șoferilor, în special pe cei considerați cu risc ridicat. Cel mai mare tarif de referință depășește 5.300 de lei și vizează tinerii din București și Ilfov, sub 30 de ani, care conduc autoturisme puternice.

În unele cazuri, majorările ajung la câteva sute de lei față de anul trecut. Diferențe importante se mențin între Capitală și restul țării, unde tarifele sunt, în general, mai mici, dar tot există creștere. Sunt și câteva scăderi punctuale pentru anumite categorii de șoferi, însă trendul general rămâne unul ascendent. În acest context, costurile pentru asigurările auto continuă să pună presiune pe bugetele șoferilor din România.