Senatul schimbă regulile pentru deținătorii de câini: interzis lanțul permanent și limită de 2 ore pentru legare

Plenul Senatului a adoptat marți o propunere legislativă care schimbă radical modul în care pot fi ținuți câinii în România. Inițiativa a trecut cu 92 de voturi „pentru”, 2 „împotrivă” și 7 abțineri, în calitate de prim for sesizat, și vizează interzicerea legării permanente în lanț, zgardă sau ham, precum și introducerea unor sancțiuni pentru proprietarii care nu respectă „condițiile minime” de întreținere.

Măsura urmărește, potrivit proiectului, reducerea cazurilor de abuz și îmbunătățirea condițiilor în care sunt ținute animalele, stabilind reguli clare privind mișcarea, adăpostirea și îngrijirea câinilor. Noile prevederi introduc atât restricții stricte privind legarea animalelor, cât și obligații concrete pentru proprietari, de la acces la apă până la protecție împotriva vremii extreme.

Condiții obligatorii pentru legarea câinilor

Conform proiectului adoptat, sistemele de prindere utilizate pentru câini trebuie să permită mișcarea liberă a animalului și să respecte anumite standarde minime. Legarea se va putea face doar cu zgardă, ham sau lanț din zale metalice, cu o lungime de minimum 3 metri.

Lanțul trebuie ancorat la un punct fix sau montat pe un sistem culisant pe cablu metalic, fiind prevăzut la capete cu dispozitive de tip „vârtej”, pentru a evita răsucirea și rănirea animalului.

Legarea câinilor este permisă doar temporar și exclusiv în situații justificate, fiind interzisă în condiții meteorologice extreme care pot provoca stres termic, arsuri solare sau degerături.

Limită de două ore în 24 de ore

Proiectul introduce și o limită clară de timp: câinele nu poate fi ținut legat mai mult de două ore într-un interval de 24 de ore.

Totodată, sunt definite explicit ca forme de rele tratamente și abuz următoarele situații:

ținerea câinilor legați permanent sau peste limita de 2 ore;

folosirea unor sisteme de prindere care limitează sever mișcarea sau provoacă răni;

lipsa accesului permanent la apă potabilă;

lipsa unui adăpost adecvat care să protejeze animalul de condiții meteorologice extreme.

Amenzi și confiscarea câinilor în caz de abuz

Legea prevede un sistem gradual de sancțiuni pentru proprietarii care nu respectă obligațiile.

La prima abatere, polițistul local va dispune măsuri de remediere, pe care proprietarul trebuie să le aplice în maximum 24 de ore. Dacă aceste măsuri nu sunt respectate, se poate aplica o amendă cuprinsă între 300 și 3.000 de lei.

În cazul în care faptele se repetă de două ori, pe lângă amendă, se aplică și măsura confiscării câinelui. Animalele preluate vor fi duse în adăposturi aflate în administrarea autorităților locale, unde vor putea fi ulterior adoptate sau, după caz, valorificate conform procedurilor legale.