”La data de 19.09.2025, Secţia 7 Poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul subunităţii, iar în urma primelor verificări s-a stabilit faptul că, un minor, în vârstă de 7 ani, în timp ce se juca cu un aparat radio s-ar fi electrocutat”, a transmis, vineri, Poliţia Capitalei.

Potrivit reprezentanților instituției, la adresă s-au deplasat şi echipaje medicale, care au acţionat pentru salvarea minorului, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs tragedia.