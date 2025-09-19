Tragedie în Sectorul 2 al Capitalei. Un copil de 7 ani a murit electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio

Tragedie în Sectorul 2 al Capitalei. FOTO: Pixabay
Un incident tragic a avut loc, vineri, în Sectorul 2 al Capitalei. Un copil în vârstă de 7 ani s-a electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio, iar medicii sosiți la fața locului nu au reușit să îl salveze, fiind nevoiți să îi constate decesul. 

”La data de 19.09.2025, Secţia 7 Poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul subunităţii, iar în urma primelor verificări s-a stabilit faptul că, un minor, în vârstă de 7 ani, în timp ce se juca cu un aparat radio s-ar fi electrocutat”, a transmis, vineri, Poliţia Capitalei.

Potrivit reprezentanților instituției, la adresă s-au deplasat şi echipaje medicale, care au acţionat pentru salvarea minorului, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs tragedia. 