Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a anunțat că autoturismul în care se aflau două persoane se deplasa spre Tărnicioara.

Una dintre victime, un bărbat de 35 de ani, a rămas încarcerată, iar în ciuda eforturilor cadrelor medicale nu a putut fi salvată.

”În urma evenimentului rutier, a rezultat o victimă încarcerată, în stare de inconștiență. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Victima încarcerată a fost extrasă și predată echipajelor medicale și paramedicale, care au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, victima, un bărbat de 35 de ani, a fost declarată decedată”, au precizat reprezentanții ISU Suceava.