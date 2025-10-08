Potrivit inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita, accidentul feroviar a fost anunțat după miezul nopții, la fața locului fiind mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Gărzii de Intervenție Nr. 2 Toplița, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Autoritățile spun că la locul accidentului a fost identificată o femeie în vârstă de 46 ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața.

De asemenea, ele au menționat că trenul implicat în accident, în care se aflau aproximativ 150 de călători, a staționat între localitățile Gălăuțaș și Sărmaș, circulația feroviară fiind reluată după finalizarea cercetărilor la fața locului.