Un adolescent de 16 ani a murit, sâmbătă, într-un accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, pe un drum judeţean din Ialomiţa. 

Conform IPJ Ialomiţa, accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază pe DJ 201, în localitatea Axintele. Autoturismul condus de tânărul de 19 ani, din comuna Axintele, a ieşit de pe şosea şi a intrat într-un gard, după ce şoferul a pierdut controlul direcţiei.Imagine

În urma impactului, pasagerul din autoturism, un băiat de 16 ani, a decedat, iar conducătorul auto a suferit răni grave.

Verificările efectuate la faţa locului au scos la iveală că tânărul de 19 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis.Imagine

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei.

 
 
 