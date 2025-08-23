Conform IPJ Ialomiţa, accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază pe DJ 201, în localitatea Axintele. Autoturismul condus de tânărul de 19 ani, din comuna Axintele, a ieşit de pe şosea şi a intrat într-un gard, după ce şoferul a pierdut controlul direcţiei.



În urma impactului, pasagerul din autoturism, un băiat de 16 ani, a decedat, iar conducătorul auto a suferit răni grave.



Verificările efectuate la faţa locului au scos la iveală că tânărul de 19 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.



În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis.



Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei.