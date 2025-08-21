Eforturi disperate de salvare

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda tuturor încercărilor medicilor, victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul la scurt timp.

Potrivit martorilor, bărbatul executa lucrări la fațada clădirii în momentul tragediei. Nu se cunosc deocamdată cauzele exacte ale accidentului, însă autoritățile urmează să stabilească dacă au fost respectate normele de protecție a muncii.

Polițiștii și inspectorii de muncă au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul.