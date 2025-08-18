Cum s-a produs tragedia?

Incidentul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 08:00. Concubina victimei a alertat autoritățile după ce și-a găsit partenerul prăbușit în curte, în stare de inconștiență. Femeia povestește că, în ultimele zile, acesta acuza dureri persistente, dar a refuzat investigațiile medicale de teamă să nu fie internat.

La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Suceava, care a încercat să-l resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat, iar medicii au declarat decesul, conform informatiata.ro.

Polițiștii din cadrul Secției 10 Gura Humorului au deschis o anchetă și au stabilit, în urma discuțiilor cu femeia, că bărbatul suferea și de alte afecțiuni cronice. Cadavrul nu prezenta urme de violență, iar trupul a fost transportat la morga Spitalului Orășenesc Gura Humorului pentru efectuarea necropsiei.

Rezultatele acesteia vor stabili cu exactitate cauza morții, însă ipoteza principală rămâne infarctul miocardic, provocat pe fondul problemelor medicale netratate.