Soția victimei s-a salvat în ultima clipă

Alarma s-a dat în toiul nopții, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri din cadrul Secției Mihăilești, Punctului de Lucru Călugăreni și Detașamentului Giurgiu. Operațiunea a fost una de amploare, fiind mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o cisternă de mare capacitate și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță.

Când au ajuns, pompierii au constatat că incendiul se extinsese rapid, cuprinzând două case din aceeași curte și mai multe anexe. După ce au reușit să pătrundă în interior, salvatorii l-au găsit pe proprietar în dormitor, însă pentru acesta nu s-a mai putut face nimic.

Flăcările au distrus complet cele două locuințe, bunurile din interior și anexele gospodărești, unde se aflau păsări și alte animale. Doar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea focului la casele învecinate.

Primele cercetări arată că tragedia ar fi fost provocată de un scurtcircuit la instalația electrică.