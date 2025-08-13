De la ce a pornit focul?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, flăcările au pornit dintr-o magazie de aproximativ 150 de metri pătrați, existând pericolul ca focul să se extindă către clădirea principală, destinată cazării turiștilor. În urma evaluării situației, comanda ISU a decis suplimentarea rapidă a efectivelor, chemând în sprijin echipaje din Deva și Hunedoara.

La fața locului acționează pompieri din Petroșani, Lupeni, Baru, Deva și Hunedoara, cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și echipaje SMURD pregătite să intervină în caz de nevoie.

Primele informații transmise de ISU Hunedoara confirmă că nicio persoană nu a fost rănită, toți cei aflați în zonă reușind să se evacueze la timp.

Operațiunea de lichidare a incendiului este în desfășurare, pompierii concentrându-se pe limitarea extinderii focului și protejarea clădirii de cazare.