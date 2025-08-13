Sfârșit cumplit pentru un român din Spania

Flăcările au izbucnit luni seară, în jurul orei 20:00, pe o pășune din apropierea localității Soto de Viñuelas și s-au extins rapid din cauza vântului puternic și a temperaturilor caniculare. În doar câteva ore, peste 2.000 de hectare au fost mistuite de foc, iar sute de persoane au fost evacuate.

Mircea, mecanic de profesie și rezident al orașului de aproape 20 de ani, a intrat în grajduri pentru a elibera caii prietenului său, Miguel, un localnic în vârstă de 83 de ani, proprietar al unui centru de echitație. În timp ce încerca să ajute, a fost surprins de flăcări și de fumul dens. Transportat de urgență cu un elicopter al Gărzii Civile la Spitalul La Paz din Madrid, bărbatul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului și leziuni grave la nivelul căilor respiratorii. Medicii nu au reușit să-i salveze viața.

În memoria sa, prietenii și familia au inițiat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe, pentru a acoperi cheltuielile de repatriere în Tulcea, unde Mircea își va dormi somnul de veci alături de mama sa. Până acum, s-au adunat peste 3.000 de euro din cei 5.000 necesari. De asemenea, a fost deschis un punct de donații într-un bar din centrul orașului Tres Cantos.

María Requejo, organizatoarea campaniei, îl descrie pe Mircea drept „un om bun, mereu dispus să ajute” și spune că moartea sa este considerată un act de eroism de întreaga comunitate.