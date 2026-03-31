Tragedie în Câmpulung Moldovenesc: o adolescentă de 15 ani a murit după ce a căzut de la etajul 5

Adolescentă căzută de la etaj
Un incident dramatic a avut loc în Câmpulung Moldovenesc, unde o adolescentă în vârstă de aproximativ 15-16 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul cinci al unui bloc de locuințe.

Intervenție de urgență la fața locului

La scurt timp după producerea incidentului, la fața locului a fost trimis un echipaj medical de tip B, care a găsit victima în stare extrem de gravă. Potrivit primelor informații, fata era politraumatizată și se afla în comă, prezentând un traumatism cranio-cerebral sever și multiple fracturi.

Cadrele medicale au acordat imediat primul ajutor și au transportat-o de urgență la spitalul din oraș pentru îngrijiri de specialitate, arată informațiata.ro.

Eforturile medicilor, fără rezultat

Deși medicii au depus eforturi susținute pentru a-i salva viața, leziunile suferite au fost incompatibile cu supraviețuirea. În cele din urmă, adolescenta a fost declarată decedată.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Deocamdată, nu sunt cunoscute detalii privind cauza căderii.

Cazul a șocat comunitatea locală, iar polițiștii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre un accident sau alte împrejurări.