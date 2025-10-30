Tragedia a avut loc la Kapellen, în Belgia, pe 27 ianuarie 2025, iar ancheta a scos la iveală detalii cutremurătoare despre comportamentul șoferului în noaptea respectivă.

A urcat la volan sub influența alcoolului și drogurilor

Potrivit presei belgiene, tânărul român a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, circulând cu viteză mult peste limita legală. În interiorul mașinii sale, polițiștii au descoperit o sticlă goală de vin, semn că bărbatul consumase alcool chiar înainte de accident.

În timp ce circula pe o stradă din Kapellen, șoferul l-a lovit mortal pe un băiat de 14 ani care se deplasa pe bicicletă. Impactul a fost atât de puternic, încât adolescentul nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Pedeapsa primită de tânărul român

Judecătorii au decis ca bărbatul să execute 18 luni de închisoare cu suspendare. În plus, acesta a primit interdicția de a conduce timp de trei ani. Sentința a stârnit reacții mixte în rândul opiniei publice belgiene, având în vedere circumstanțele grave ale accidentului.

Familia tânărului român a declarat că îl va sprijini în continuare, iar acesta ar fi renunțat între timp la consumul de alcool și droguri, încercând să își schimbe viața.

Expertiza a contrazis declarațiile șoferului

Inițial, românul le-a spus anchetatorilor că adolescentul ar fi traversat strada pe neașteptate, motiv pentru care nu ar fi avut cum să evite coliziunea. Totuși, un expert în accidente rutiere a infirmat această versiune. Specialistul a concluzionat că, dacă șoferul ar fi respectat limita de viteză și ar fi condus pe partea corectă a drumului, tragedia ar fi putut fi evitată.

O scrisoare pentru părinții victimei

Marcat de consecințele faptelor sale, tânărul român le-a trimis o scrisoare de scuze părinților adolescentului. În mesajul său, el și-a exprimat regretul profund pentru pierderea suferită și și-a asumat responsabilitatea pentru tragedie.

Familia victimei, însă, continuă să treacă printr-o perioadă extrem de dificilă. La nouă luni de la accident, părinții băiatului au declarat pentru presa locală că nu au decis încă dacă vor contesta sentința și pedeapsa primită de șofer.