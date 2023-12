Inspectoratul Judeţean de Poliţie Harghita a anunțat că a început cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă, în urma prăbuşirii unui perete al internatului Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc, incident soldat cu moartea unui elev şi rănirea a trei adolescente.

Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, s-a prăbuşit luni seară, provocând moartea unui elev și rănirea gravă a altor trei eleve, care au fost transportate la spital. Toți au vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

Clădirea internatului aparţine Arhiepiscopiei Romano-Catolice, iar Primăria Odorheiu Secuiesc plăteşte anual peste 300.000 de lei chirie, potrivit inspectorului şcolar general adjunct din Harghita, Cristinel Glodeanu, citat de



"Poliţiştii efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă", au precizat, luni seară, reprezentanţii IJP Harghita, potrivit agerpres.ro.



Potrivit Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, echipajele de salvare au scos de sub dărâmături patru elevi, trei fete și un băiat, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

Din nefericire, băiatul nu a mai putut fi salvat, nu a rămas manevrelor de resuscitare.

Una dintre cele trei adolescente are traumatisme severe, fiind și intubată.

Celelalte două eleve au suferit diverse traumatisme dar sunt conştiente.

După tragedie, și șeful statului a cerut anchetă urgentă și pedepsirea celor vinovați. Și ministrul Educației , Ligia Deca, a anunțat că a convocat de urgență conducerea Ministerului Educației pentru stabilirea modalității în care instituția poate interveni în acordarea de sprijin.