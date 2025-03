ECR, partid european în cadrul căruia George Simion ocupă funcția de vicepreședinte, a transmis că „orice încercare de a exclude oponenții politici prin manevre administrative sau judiciare este o încălcare gravă a principiilor democratice. Democrația trebuie să fie protejată în toată Europa, asigurând alegeri libere și corecte. Vom continua să expunem manipularea politică și să apărăm dreptul oamenilor de a fi auziți. Pentru libertate, pentru democrație, pentru o Europă cu adevărat pluralistă!”

@ECRparty stands with @georgesimion and fully supports his candidacy in Romania’s presidential election. Any attempt to exclude political opponents through administrative or judicial maneuvers is a grave violation of democratic principles. Democracy must be safeguarded across… — ECR Party (@ECRparty) March 16, 2025

De altfel, președintele ECR, fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, a fost alături de George Simion la depunerea candidaturii pentru prezidențiale:

George Simion startuje na prezydenta Rumunii. 🇷🇴

Myślę, że to jest najlepszy człowiek na te trudne, niestabilne czasy 💪🤝 pic.twitter.com/3YyDkBewQN — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 14, 2025

Lovitura de stat dată de sistem în România este criticată și de fostul premier al Sloveniei, Janez Jansa: „Acest lucru s-a întâmplat în Slovenia în iunie 2014, iar UE a fost în mare parte tăcută. Acum devine un model de urmat al politicii europene”.

True. Any attempt to exclude political opponents through administrative or judicial maneuvers is a grave violation of democratic principles.

This happened in Slovenia in June 2014 and the EU was mostly silent. Now it’s becoming a role model of the European politics. https://t.co/ESWcSeMFgy — Janez Janša (@JJansaSDS) March 16, 2025

Mesaje de susținere pentru George Simion vin și din Portugalia. Parlamentarul Ricardo Regalla Dias Pinto susține pe contul său de X că George Simion „va restabili ordinea democratică în România, această țară fantastică”.

Depois do episódio anti democrático a que o mundo assistiu com a anulação das eleições presidenciais na Roménia por parte do Tribunal Constitucional, seguido da perseguição e impedimento de concorrer do candidato massivamente escolhido pelo Povo, tudo por ser de direita, quem… pic.twitter.com/rn9v72Jmvz — Ricardo Regalla Dias Pinto (@dias_pint) March 13, 2025

Europarlamentarul spaniol, Alvise Pérez, a salutat decizia președintelui AUR, George Simion, de a continua lupta pentru libertate și democrație în numele poporului român care nu s-a predat, iar sistemul în cele din urmă va fi învins. “În România au dat greș, în Spania vor eșua la fel. O mare îmbrățișare tuturor celor care luptă pentru libertate și democrație în România” a conchis europarlamentul spaniol.

Tot mai mulți lideri sunt îngrijorați de faptul că abuzurile în România ar putea continua prin interzicerea lui George Simion, după ce sistemul a eliminat deja doi candidați suveraniști, pe Diana Șoșoacă și pe Călin Georgescu.

Europarlamentarul suedez Charlie Weimers susține că „dacă George Simion va fi blocat, atunci nu va rămâne niciun candidat veritabil de dreapta. Într-o asemenea situație, ce va face Comisia Europeană? Va protesta cineva în Parlamentul European?”.

Demokratin på spel i Rumänien.



Efter att presidentkandidaten Georgescu blivit kvalificerad ser det ut som att konservative partiledaren för AUR, @georgesimion, kommer att vinna första omgången i presidentvalet.



Rapporter från Bukarest varnar dock för att även han kan stoppas… pic.twitter.com/4ordP0d8QP — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) March 13, 2025

Lideri israelieni, mesaj de susținere pentru George Simion: România va câștiga un mare lider

Președintele Curții Supreme a Likud, Michael Kleiner, a trimis o scrisoare în care își arată convingerea că „dacă George Simion va fi ales președinte al României, atunci „România va câștiga un mare lider, iar statul evreu un bun prieten”.

Și fostul ministru Amichay Eliyahu, membru al Parlamentului israelian, a postat pe X un mesaj de susținere pentru președintele AUR, George Simion: „Mult noroc, George Simion! Dumnezeu să te binecuvânteze și să fie cu tine, pentru sprijinul tău pentru Israel”.

Good luck! George Simion. May God bless you and be with you for your support of Israel. https://t.co/n9J8LCcykC — 🇮🇱עמיחי אליהו - Amichay Eliyahu (@Eliyahu_a) March 13, 2025

Yossi Dagan, activist și politician israelian, șef al Consiliului orașului Shomron, îl descrie pe George Simion drept „un mare lider, un om cinstit și bun, un adevărat prieten al statului Israel” și îi urează noroc în cursa electorală.

View this post on Instagram A post shared by yosi dagan - יוסי דגן (@yosidagan4)

Și jurnaliștii străini vorbesc despre candidatura lui George Simion la alegerile prezidențiale. Într-un articol publicat, jurnaliștii de la France Soir îl descriu pe George Simion drept „torța suveranității românești” și vorbesc despre candidatura sa la prezidențiale drept „un moment care marchează un punct de cotitură în criza democratică care zguduie țara de luni de zile”.

Biroul Electoral Central a validat dosarul de candidatură a președintelui AUR, George Simion, însă decizia finală aparține judecătorilor Curții Constituționale.