1. Frigiderul vechi sau prost etanșat

Frigiderul funcționează non-stop, așa că are un rol major în consumul casei. Modelele vechi sau cu garnitură uzată consumă mult mai mult — uneori cu 20–40% mai mult decât un model eficient modern.

Ce poți face: verifică etanșeitatea garniturii, degivra-l la nevoie, nu introduce alimente fierbinți și dacă este posibil înlocuiește-l cu unul clasa A++ sau A+++. Reglarea temperaturii la valori recomandate (frigider ~3–5°C, congelator ~−18°C) economisește și ea energie.

2. Mașina de spălat rufe folosită frecvent la temperaturi ridicate

Spălatul la 60–90°C crește semnificativ consumul față de ciclurile la 30–40°C, pentru că încălzirea apei este responsabilă pentru majoritatea energiei folosite. Dacă folosești des programe scurte sau la temperaturi mari, factura va reflecta asta.

Ce poți face: folosește programe la 30–40°C pentru haine puțin murdare, spală la capacitate completă, folosește opțiuni economice sau eco, și alege o mașină cu eficiență energetică bună.

3. Uscătorul de rufe (electric)

Uscătoarele electrice sunt printre cele mai consumatoare periodic: pentru o singură uscare pot folosi multă energie, în special dacă sunt utilizate frecvent. În locuințele cu climat cald sau spațiu pentru uscat rufele la aer liber, uscătorul devine o sursă importantă de costuri.

Ce poți face: usucă pe rânduri mai mari, curăță filtrul la fiecare utilizare pentru eficiență, folosește programe cu senzori de umiditate și, dacă poți, evită utilizarea frecventă a uscătorului în favoarea uscării naturale.

4. Boilerele electrice sau încălzitoarele de apă vechi

Încălzirea apei este o componentă majoră din consumul casnic. Un boiler vechi, cu termoizolație slabă sau lăsat permanent pornit, consumă mult. Mulți lasă boilerul setat la temperaturi mari sau pe modul „menținere” non-stop.

Ce poți face: setează temperatura la 50–55°C (suficient pentru uz casnic), programează pornirea în intervalele când ai nevoie efectiv de apă caldă sau instalează un cronotermostat, izolează rezervorul dacă nu e bine izolat.

5. Electrocasnice în stand-by și prize „vampir”

Televizorul, decodoarele TV, router-ele, încărcătoarele lăsate în priză sau alte dispozitive în stand-by trag curent chiar și când nu „lucrezi” cu ele. În suma lunară, aceste consumuri mici adunate pot reprezenta un procent semnificativ din factură.

Ce poți face: folosește prize cu întrerupător sau bare cu protecție, scoate încărcătoarele din priză după utilizare, oprește complet aparatele pe care nu le folosești frecvent și verifică setările de economisire de energie (TV, decodor).

Sfaturi rapide pentru reducerea facturii:

Înlocuiește treptat electrocasnicele vechi cu modele eficiente energetic.

Monitorizează consumul: un monitor de energie plug-in îți arată ce aparat consumă cât.

Folosește programe eco, temperaturi mai mici și spală/uscă eficient (la capacitate).

Izolează electric și termic: o locuință bine izolată reduce necesarul pentru încălzire și apă caldă.

Revizuiește-ți obiceiurile: mici schimbări cumulative (mai puține porniri scurte, preferat ore cu tarife mai mici, scoaterea echipamentelor din priză) se văd pe factură.

Nu doar „stinsul luminii” contează: câteva electrocasnice și obiceiuri uzuale pot crește factura fără ca tu să-ți dai seama. Prioritizează verificarea frigiderului, modulationarea temperaturilor la aparate şi eliminarea consumului în stand-by — economiile pot fi semnificative fără compromisuri majore de confort, potrivit sursei.