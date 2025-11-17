Unii își doresc orașe blânde cu bugetul, alții caută zone cu aer curat și comunități primitoare, iar alții visează la locuri unde starea de bine nu este doar o promisiune. Un studiu recent oferă o imagine amplă asupra destinațiilor care reușesc să îmbine aceste așteptări, creând un top global al locurilor ideale pentru retragerea la pensie.

Cum a fost realizată analiza globală

Platforma imobiliară We Buy Any Home a strâns laolaltă informații despre 30 de țări populare în rândul pensionarilor care aleg să se mute în alt colț al lumii. Evaluarea s-a concentrat pe costurile reale ale vieții, de la prețul chiriilor și costul pe metru pătrat pentru achiziția unei locuințe până la ratele dobânzilor ipotecare. Totul a fost corelat cu scorurile World Happiness Report, pentru a oferi o imagine cât mai exactă asupra calității vieții.

Țara care depășește toate așteptările

Lista finală a adus o surpriză pentru mulți: Finlanda ocupă prima poziție. Nivelul ridicat al fericirii, combinat cu locul al patrulea în clasamentul global privind sănătatea, contribuie decisiv la reputația acestei țări. La acestea se adaugă poluarea scăzută, detaliu care a permis Finlandei să obțină scorul maxim de 100.

Malaezia, o opțiune neașteptat de accesibilă

Poziția secundă este ocupată de Malaezia, țară care a strâns un scor de 96,1. Numeroși viitori pensionari sunt atrași de costurile reduse, iar unul dintre argumentele puternice este prețul proprietăților. În Malaezia, un apartament poate fi cumpărat cu aproximativ 808 lire sterline pe metru pătrat, adică în jur de 960 de euro, sumă considerată atractivă în comparație cu multe alte destinații.

Belgia completează podiumul

Locul al treilea revine Belgiei, care a obținut un scor total de 95,7. Țara se remarcă prin calitatea infrastructurii, accesul la servicii și nivelul general de confort, motive pentru care a devenit tot mai prezentă în preferințele celor care caută o relocare stabilă pe termen lung.

Analize paralele și diferențe notabile

Un alt studiu dedicat orașelor ideale pentru pensionare menționează destinații din Olanda și Finlanda, însă acolo Australia are trei apariții notabile. Cu toate acestea, Australia nu figurează în clasamentul We Buy Any Home, ceea ce îi poate determina pe viitorii pensionari să compare cele două liste pentru a vedea ce aspecte contează cu adevărat pentru ei.

Topul complet al celor mai bune țări pentru pensionare

1. Finlanda

2. Malaezia

3. Belgia

4. Suedia

5. Danemarca

6. Spania

7. Costa Rica

8. Franța

9. Thailanda

10. Austria

