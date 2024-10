"Am văzut şi eu dezbaterea din spaţiul public, am văzut că a fost adoptată şi o hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Până acum, vorbesc în numele Autorităţii Electorale Permanente, nu am fost consultaţi în legătură cu un asemenea eveniment. Nu ştim şi nu puteam să intrăm în dezbaterea politică în legătură cu organizarea acestuia. După ce vom fi sesizaţi în legătură cu acest aspect, vom vedea care sunt prevederile legale, vom studia practica constantă în materie de referendum şi vom avea un punct de vedere, dar atunci când ni se va solicita", a explicat Greblă, într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că BEC nu are nicio atribuţie în privinţa referendumurilor locale. "Fiind membru de drept şi al Biroului Electoral Central, pot să vă spun că, pe actuala legislaţie, în ceea ce priveşte referendumurile locale, Biroul Electoral Central nu are nicio atribuţie", a afirmat Toni Greblă.



Consiliul General al Capitalei a aprobat, luni, organizarea unui referendum local pe data de 24 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidenţiale. Bucureştenii vor fi invitaţi să răspundă la trei întrebări. Două întrebări, propuse de primarul general al Capitalei, vizează modul de împărţire a banilor între PMB şi Primăriile de sector, precum şi eliberarea autorizaţiilor de construire în Bucureşti, iar a treia, la iniţiativa PSD, se referă la combaterea consumului de droguri în şcoli.