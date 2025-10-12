Prețurile mai mici atrag zilnic numeroși cumpărători, iar acest obicei a început să afecteze veniturile statului. În contextul în care România mizează pe taxarea viciilor pentru alimentarea bugetului, diminuarea încasărilor din accize nu a trecut neobservată la Palatul Victoria.

Discuții între miniștrii de finanțe din România, Bulgaria și Grecia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că a purtat discuții cu omologii săi din Bulgaria și Grecia privind combaterea contrabandei cu produse din tutun, o problemă care s-a accentuat după aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. „În relație cu Bulgaria, am discutat despre chestiunea contrabandei cu țigări, o chestiune foarte gravă pe care trebuie să o ținem în frâu. Același lucru l-am făcut cu ministrul Finanțelor din Grecia, pentru că și Grecia e foarte îngrijorată de această chestiune, și toate trei țările putem împreună să schimbăm informații și să luăm măsuri în comun pentru combaterea contrabandei”, a spus Nazare.

Ministrul a subliniat că fenomenul are efecte directe asupra economiilor celor trei state și că autoritățile încearcă să găsească soluții comune pentru a reduce pierderile fiscale. În România, impactul este resimțit mai ales la nivelul veniturilor din accize, o componentă considerată esențială pentru echilibrul bugetar.

România, salvată de la suspendarea fondurilor europene

Alexandru Nazare a anunțat că țara noastră a depășit un moment critic legat de fondurile europene, după ce, în vara acestui an, exista riscul ca finanțările de la Bruxelles să fie suspendate. „La ECOFINUL din iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europene suspendate într-un 2026. Ceea ce România nu și-ar fi permis. Astăzi nu mai suntem în această realitate. Măsurile pe care le-am luat în aceste 100 de zile își fac efectele scontate. Fondurile europene sunt principala noastră sursă de creștere, sunt principala noastră sursă de relansare. Am depășit pericolul”, a transmis Nazare.

Ministrul a insistat că menținerea fluxului de fonduri europene este vitală pentru economia națională, întrucât reprezintă principala cale de susținere a investițiilor și a relansării economice.

Obiectivul Guvernului: absorbția accelerată a fondurilor europene

Alexandru Nazare a adăugat că prioritatea României este să folosească cât mai eficient banii europeni disponibili. „Acest lucru ne va ajuta pentru a relansa creșterea economică care este firavă în acest moment”, a declarat ministrul. Potrivit acestuia, creșterea absorbției fondurilor europene ar putea compensa parțial pierderile bugetare provocate de contrabanda cu produse accizabile și de scăderea consumului intern.

Reuniuni internaționale pentru viitorul buget european

Vineri, Alexandru Nazare a participat la Reuniunea Grupului Partidului Popular European (PPE) și la Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurate la Luxemburg. În cadrul acestor întâlniri, principalele teme discutate au vizat viitorul buget al Uniunii Europene și propunerea Comisiei Europene privind actualizarea sistemului de resurse proprii al UE.

