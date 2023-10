Sfantul Proroc Osea a fost fiul lui Beyri, din tribul lui Isahar. A prorocit cu opt sute de ani inainte de Nasterea lui Hristos, pe cand evreii din Samaria au fost luati in robia asiriana. El a certat cu asprime pe Israel si pe Iuda pentru idolatria lor. A vestit pieirea Samariei si a lui Israel din cauza pacatelor. Ne-a ramas de la el o carte in 14 capitole. El a vestit sfarsitul si desfiintarea jertfelor Vechiului Testament. A prorocit in timpul domniei a patru regi, timp de aproape 30 de ani. Este primul proroc care prezinta legamantul dintre Dumnezeu si poporul Sau ca pe legatura de dragoste dintre barbat si femeie.