Potrivit polițiștilor, tânăra a fost urcată cu forța într-o mașină și dusă spre Mureș, însă a reușit să scape într-o benzinărie din stațiunea Predeal, unde a cerut disperată ajutorul angajaților.

Cum s-a derulat răpirea?

Incidentul a avut loc miercuri, în jurul prânzului. Polițiștii din Predeal au fost alertați printr-un apel la 112, prin care fata a semnalat că fostul său partener o transporta împotriva voinței sale și că se afla într-o stație de carburanți, unde reușise să scape.

Oamenii legii au ajuns rapid la fața locului și au găsit tânăra vizibil speriată. Aceasta a fost dusă la sediul Poliției Stațiunii Predeal pentru a da declarații și pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Din primele verificări a reieșit că cei doi foști iubiți s-au întâlnit inițial în București, de comun acord, pentru a discuta despre relația lor. În timpul deplasării, însă, între ei a izbucnit un conflict. În acel moment, bărbatul ar fi blocat ușile mașinii, i-ar fi luat telefonul tinerei și ar fi refuzat să o lase să coboare, continuând drumul spre Mureș.

Momentul salvator a venit când mașina a oprit într-o benzinărie din Predeal. Profitând de o clipă de neatenție, fata a fugit în interiorul stației și a cerut ajutorul angajaților, care au sunat imediat la 112.

Polițiștii au identificat rapid bărbatul și au stabilit că exista un risc iminent de violență. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal.

Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov, urmând ca procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov să decidă măsurile legale în continuare.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs răpirea. Tânăra, în stare de șoc, este acum în siguranță.