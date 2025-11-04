Va avea loc o ședință importantă în Coaliție despre proiectul privind pensiile magistraților. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, spunea că, în cazul în care țara noastră nu reușește să vină cu un proiect care să treacă și să fie adoptat până pe data de 28 noiembrie, atunci România riscă să piardă puțin peste 230 de milioane de euro, bani europeni.

Ceea ce se cunoaște în momentul de față este faptul că Ilie Bolojan refuză practic crearea unui grup de lucru, așa cum au cerut social-democrații, un grup de lucru la care să participe specialiști de la toate partidele, astfel încât să se găsească o soluție de compromis.

Ilie Bolojan susține că ar merge mai degrabă cu același proiect, însă să aibă avizul CSM de această dată și nu este dispus să negocieze deloc, pentru că în spațiul public au apărut informații conform cărora ar fi magistrații de acord cu o creștere a cuantumului pensiei de poate 75 sau 80% din ultimul salariu net. Premierul Bolojan propune în continuare varianta de 70% din ultimul salariu net.