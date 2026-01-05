Potrivit unei analize publicate de Jerusalem Post, Statele Unite și Israelul explorează posibilitatea unei intervenții strategice menite să sprijine mișcarea de protest din Iran.

Această schimbare de paradigmă vine în urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro, acțiune care a demonstrat că Statele Unite pot forța schimbări de regim fără a recurge la invazii terestre de mare anvergură.

Succesul operațiunii din Venezuela a surprins oficialii de la Tel Aviv și a recalibrat așteptările privind vulnerabilitatea regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei.

Deși până recent Washingtonul și Israelul se concentrau exclusiv pe limitarea programului nuclear iranian, amploarea revoltelor interne din Republica Islamică și reacția defensivă a Teheranului au deschis calea către noi opțiuni.

Mossad-ul a recunoscut deja, printr-o postare pe rețelele sociale, că oferă sprijin direct protestatarilor de pe teren, în timp ce oficiali israelieni de rang înalt, precum Gila Gamliel sau Benny Gantz, pledează public pentru trecerea de la declarații de simpatie la acțiuni concrete care să faciliteze prăbușirea regimului bazat pe frică.

În prezent, discuțiile strategice vizează utilizarea forței limitate sau a amenințării cu forța pentru a bloca capacitatea autorităților iraniene de a reprima sângeros manifestațiile.

Ideea centrală este de a oferi mișcării populare spațiul necesar pentru a se dezvolta organic, până la punctul în care răsturnarea regimului devine inevitabilă.

Premierul Benjamin Netanyahu a convocat deja reuniuni speciale de securitate pentru a analiza dacă „modelul venezuelean” poate fi replicat cu succes în Iran, deși o decizie finală depinde de modul în care președintele Donald Trump va gestiona consecințele politice ale evenimentelor de la Caracas.