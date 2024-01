Peste tot în țară au fost temperaturi negative, iar ger a fost în aproape toate regiunile. Pare greu de crezut acum că vineri au fost și aproape 18 grade în țară, relatează HotNews.ro.

Cel mai rece luni dimineața a fost la Poiana Stampei, în Moldova, -18 C, conform datelor ANM.

Și la Brașov a fost foarte frig luni dimineața, -17,8 C, temperatură similară cu cea înregistrată duminică dimineață la un alt oraș din județ: Făgăraș.

Luni au fost -17,7 C la Sfântu Gheorghe, -17,4 C la Făgăraș, -16,6 C la Întorsură și -16 C la Miercurea Ciuc. La stația meteo București Băneasa au fost -11,4 C, la Titu au fost -13,7 C, iar la Ploiești, -13,9 C. Cel mai puțin frig a fost la Sulina, cu o minimă de -1,1 C.

Noaptea de luni spre marți nu se anunță la fel de rece, cu minime între -8 și +2 C.