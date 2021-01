Teatrele, cinematografele, restaurantele, cafenelele și sălile de jocuri se redeschid, astăzi, la 30% din capacitate. De ce trebuie să țină cont bucureștenii

De astăzi se vor relaxa restrictii le in Capitala. In primul rand se redeschid localurile. Vorbim despre undeva la 12.000 de localuri care in ultimele 4 luni au avut lacatul pe usa. Aceste nu vor functiona la capacitate maxima, ci doar la 30% din capacitatea normala. Mai exact, 1 din 3 mese va fi ocupata, iar la o masa nu vor putea sta mai mult de 6 persoane.

Acestea vor putea functiona de la ora 6 dimineata si pana la ora 23.

Tot de astazi se vor deschide si teatrele, cinematografele și salile de jocuri de noroc. Nici acestea insa nu vor functiona la capacitatea normala si vor putea functiona in intervalul 6-21.

In plus, relaxarea vine si cu o conditie, respectiv aceea de a mentine rata de incidenta sub 3/1000 de locuitori, ceea ce plaseaza Capiala in scenariul galben. In prezent, Bucurestiul are o rata de infectare de 2,37.

Relaxarea restrictiilor nu vine fara emotii, si asta deoarece recent au fost descoperite in Bucuresti 9 cazuri de infectare cu tulpina mult mai contagioasa a COVID-19.