Vestea a venit la doar câteva minute după încheierea dezbaterii televizate, iar site-ul de campanie al cuplului electoral Harris-Walz a scos deja la vânzare "brățări de prietenie" inspirate de Taylor Swift. Fanii artistei obișnuiesc să facă schimb de brățări în timpul concertelor, relatează The Guardian.

Are you ready for it? 🔥 Harris-Walz friendship bracelets have hit the store!



Pre-order yours now: https://t.co/rairIoMe0F pic.twitter.com/0Csc84i7hg