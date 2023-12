"După o săptămână de vot online, platforma europeană de promovare turistică a anunţat, joi seara, rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2024. Cu un record absolut, cu aproape 600.000 de voturi strânse din 168 de ţări din lume, competiţia a adunat la start 20 de oraşe europene, dintre care unele cu o lungă tradiţie în organizarea târgurilor de Crăciun, cum ar fi Praga, Viena, Bruges, Bruxelles, Budapesta, Londra, Madeira sau Metz", a anunţat Primăria Craiova.



Potrivit rezultatelor postate pe respectivul site, pe locul I s-a clasat târgul de Crăciun din Budapesta şi pe locul al treilea, târgul din Metz, Franţa.



"Pentru a doua oară pe podiumul european şi aflat la a treia participare în această prestigioasă competiţie, Târgul de Crăciun de la Craiova a devenit o destinaţie magică pentru turişti de pretutindeni, cu atât mai mult cu cât numărul voturilor obţinute anul acesta a înregistrat o creştere spectaculoasă. Astfel, Craiova a primit 60.404 de voturi, dintre care 48,32% au venit din afara României, în principal din Marea Britanie (26%), SUA (18%), Germania (12%), Franţa (9%) şi Ţările de Jos (8,4%)", se precizează în comunicatul Primăriei Craiova.

Conform comunicatului oficial al organizaţiei European Best Destinations, Craiova este cea mai votată destinaţie din România de la crearea acestei competiţii. Este una dintre destinaţiile cu cea mai mare creştere a numărului de vizitatori, în situaţia în care competiţia din acest an a durat mai puţin (8 zile) iar numărul voturilor strânse per total a fost un record absolut, pagina de votare fiind distribuită de peste 335.000 de ori pe reţelele sociale.



"Craiova, mai mult ca niciodată, a arătat lumii întregi calitatea ofertei sale, întărită anul acesta cu noi atracţii, o identitate şi mai puternică, devenind un brand puternic de turism în România şi în Europa şi o destinaţie magică de Crăciun şi fiind, totodată, piaţa care găzduieşte cel mai frumos brad de Crăciun din Europa. Creşterea voturilor pentru Craiova şi progresul acesteia către cele mai bune locuri în acest clasament european sunt spectaculoase iar cifrele vorbesc de la sine", se subliniază în comunicatul transmis de European Best Destinations.

"Ne bucurăm că povestea ediţiei din acest an a Târgului de Crăciun a fost atât de admirată de turişti din ţară şi străinătate iar Craiova devine un magnet pentru cei care doresc să ne cunoască mai bine. Mulţumim tuturor celor care ne-au votat şi în special craiovenilor, care se confruntă din ce în ce mai mult cu aglomeraţia mare din weekenduri, când mii de turişti vin să ne viziteze târgul şi oraşul", a declarat primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu.





Hotelierii, agenţiile de turism şi toate companiile sau instituţiile care lucrează în domeniul turismului din Craiova au dreptul să utilizeze oficial, începând de joi, logoul "European Best Christmas Market - Craiova 2024" pe toate comunicările, site-urile, fotografiile sau imaginile difuzate/distribuite.

