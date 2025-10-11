La deschiderea ședinței parlamentului danez, prim-ministrul a făcut publică intenția sa de a introduce o propunere referitoare la reglementarea rețelelor sociale.

În intervenția sa, Mette Frederiksen a declarat că „Guvernul va propune interzicerea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani”. Potrivit proiectului, părinții vor putea totuși să autorizeze accesul copiilor lor la aceste platforme începând de la vârsta de 13 ani, cu acord explicit.

„Mulți copii au dificultăți de citire și de concentrare”, a mai declarat premierul. Se estimează că interdicțiile ar putea fi implementate începând cu anul viitor.

Prim-ministrul a justificat inițiativa prin efectele negative pe care le observă tot mai frecvent în rândul tinerilor danezi. „Telefoanele mobile şi reţelele de socializare fură copilăria copiilor noştri”, a subliniat Frederiksen, menționând că 60% dintre băieții cu vârste între 11 și 19 ani preferă să stea acasă în fiecare săptămână, în loc să iasă și să se întâlnească cu prietenii. Această tendință, a adăugat ea, afectează profund relațiile sociale și timpul petrecut în aer liber.

Dezbaterea publică din Danemarca se anunță intensă, mai ales în contextul în care mulți părinți cer de mult timp o intervenție clară a statului pentru a limita dependența copiilor de mediul online.

Danemarca, sub asediul dronelor

În urmă cu aproximativ două săptămâni, mai multe drone suspecte au fost observate deasupra celei mai mari baze aeriene din Danemarca. Ministrul Apărării a confirmat incidentul, însă a evitat să ofere informații suplimentare despre natura sau proveniența aparatelor de zbor. Situația a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian, iar poliția a lansat un apel public pentru identificarea dronelor.

Două drone au survolat baza militară și au dispărut fără urmă

Conform relatărilor presei daneze, cel puțin două drone au fost observate plutind deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare din Danemarca. Martorii au povestit că acestea au zburat deasupra instalațiilor militare pentru o perioadă scurtă de timp, după care au dispărut fără a mai putea fi localizate. Pe această bază activează zilnic aproximativ 3.500 de militari, iar în dotare se află și aeronave de transport.

Restricții în spațiul aerian și anchetă la scară națională

Imediat după incident, autoritățile au decis închiderea spațiului aerian, inclusiv pentru aeroportul civil situat în apropiere, care împarte pista cu unitatea militară. Din fericire, această măsură nu a provocat perturbări majore, întrucât nu era programat niciun zbor în acel interval de timp. Poliția locală a confirmat că a primit numeroase apeluri de la cetățeni care au semnalat prezența dronelor deasupra zonei, iar investigațiile sunt în desfășurare.

Un val de incidente cu drone în mai multe puncte strategice

Cazul de la Karup nu este unul izolat. Cu câteva zile înainte, aeroportul din Copenhaga a fost forțat să își suspende activitatea timp de câteva ore din cauza unor aparate similare observate pe radar. În zilele următoare, drone suspecte au fost văzute și în alte zone ale țării, inclusiv în apropierea altor baze militare și aeroporturi. Deși niciuna dintre aceste drone nu a fost doborâtă, autoritățile încearcă să afle dacă există o legătură între toate aceste incidente.

Deocamdată, identitatea celor care controlează dronele nu a fost stabilită. Totuși, surse apropiate anchetei au menționat că există suspiciuni privind implicarea Rusiei, în contextul tensiunilor crescute din regiune. Oficialii danezi nu au confirmat această ipoteză, însă recunosc că „incidentul este tratat cu maximă seriozitate”.

