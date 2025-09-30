State europene cu identitate digitală

Printre țările europene unde un astfel de sistem funcționează deja se numără Estonia, considerată un model la nivel mondial. Acolo, cardul digital oferă acces la numeroase servicii publice și private.

Un sistem asemănător există și în Danemarca, unde aplicația MitID, lansată în 2023, este folosită pe scară largă, deși nu este obligatorie.

Elveția a aprobat recent prin vot popular introducerea identității electronice, însă cetățenii pot alege dacă păstrează varianta clasică a documentelor.

În Spania, aplicația MiDNI permite folosirea actului de identitate direct pe telefon, în timp ce în Ucraina, platforma DIIa oferă acces la peste 70 de servicii online pentru persoane și companii.

Dincolo de Europa

Actele de identitate digitale sunt implementate și pe alte continente. În Canada, acestea facilitează accesul la serviciile guvernamentale și confirmarea identității în mediul online. Costa Rica are un document electronic cu rol similar.

În India, sistemul Aadhaar se bazează pe un număr unic de 12 cifre și este utilizat atât pentru servicii publice, cât și pentru beneficii sociale.

Nigeria dispune de un card multifuncțional folosit pentru verificarea identității, plăți electronice și acces la programe sociale.

În Japonia, cardul My Number permite identificarea online, dar și utilizarea clasică, în format fizic.

Tot mai multe guverne consideră actul de identitate digital o soluție pentru simplificarea accesului la servicii publice și pentru combaterea fraudelor. Marea Britanie urmează să intre în acest club internațional, urmând să își stabilească propriul cadru legislativ și tehnic pentru implementarea sistemului.