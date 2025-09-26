Premierul britanic Keir Starmer a declarat că noua schemă de document de identitate digital va îngreuna munca ilegală în Marea Britanie și va oferi „nenumărate beneficii” cetățenilor, potrivit BBC.

Noul document de identitate digital va fi păstrat pe un telefon inteligent și va fi folosit la fel ca un card bancar.

Guvernul a anunțat că vrea să se asigure că schema funcționează și pentru cei care nu pot folosi un smartphone, astfel încât, cel mai târziu în 2029, documentul de identitate digital să devină obligatoriu ca mijloc de a dovedi dreptul de a lucra în Marea Britanie.

În prezent, angajatorii britanici au deja obligați să verifice actele potențialilor angajați, iar autoritățile speră că implementarea actelor digitale ar reduce riscul folosiri unor falsuri.