Să primești peste 1.600 de euro pe lună fără să fi lucrat vreodată nu este o situație universal valabilă și nici accesibilă oricui, dar în Franța există astfel de cazuri.

Aproape 70% dintre francezi recunosc că se tem de momentul retragerii din activitate, iar două treimi se gândesc cu îngrijorare la riscul de sărăcie, arată un amplu sondaj realizat de CFDT, publicat în decembrie anul trecut. Conform acelorași date, 23% dintre angajați cred că nu își vor putea acoperi cheltuielile zilnice la pensie, în timp ce 38% cred că abia vor reuși să se descurce.

Planuri de economii și căutarea siguranței

Frica de viitor are efecte directe asupra modului în care familiile își organizează finanțele. Potrivit barometrului de economisire Ipsos, publicat la începutul lunii februarie, aproape doi din cinci francezi declară că își doresc să pună deoparte mai mult în 2025. În prezent, aproape 11 milioane de persoane sunt abonate la un plan de economii pentru pensie (PER), conform datelor furnizate de Ministerul Economiei. În paralel, mulți seniori se bazează pe mecanisme de solidaritate la nivel național pentru a-și asigura un trai decent în ultima etapă a vieții.

Cum poți primi pensie fără să fi lucrat

Chiar și fără un trecut profesional, unele persoane pot încasa lunar până la 1.605 euro. Publicația mariefrance.fr explică faptul că în Franța există mai multe scheme de sprijin dedicate persoanelor vârstnice fără venituri. Cea mai cunoscută este Aspa – Alocația de Solidaritate pentru Persoanele Vârstnice – la care se adaugă și alte programe sociale. Aceste mecanisme au rolul de a preveni excluziunea socială și sărăcia extremă, garantând seniorilor un venit minim care să le acopere nevoile de bază.

Aspa: o „pensie” minimă pentru cei fără venituri

Aspa se acordă persoanelor care au împlinit cel puțin 65 de ani, iar în cazul celor cu incapacitate de muncă recunoscută, pragul scade la 62 de ani. În 2025, cuantumul maxim al acestei alocații este de 1.034,28 euro pe lună pentru o persoană singură și de 1.605,73 euro pentru un cuplu. Însă accesul la Aspa nu este automat și presupune respectarea unor criterii stricte: solicitantul trebuie să locuiască în Franța minimum nouă luni pe an, să nu depășească un plafon anual de venituri de 12.411,44 euro pentru o persoană singură sau 19.268,80 euro pentru un cuplu și să fi solicitat în prealabil toate pensiile disponibile, inclusiv cele din străinătate.

Solidaritatea ca pilon al sistemului social francez

Prin asemenea mecanisme, statul francez își consolidează principiul solidarității sociale, oferind sprijin celor care nu dispun de venituri proprii. Pentru mulți, Aspa reprezintă nu doar o formă de ajutor financiar, ci și un simbol al faptului că societatea își asumă grija față de seniori, chiar și atunci când aceștia nu au avut posibilitatea de a contribui la sistem prin muncă.

