Într-o perioadă marcată de restricții bugetare și presiuni financiare asupra administrațiilor locale, municipalitatea a decis să investească în „ordine și curățenie”, lansând un proiect care deja atrage atenția în întreaga țară. Timp de doi ani, cât sunt finanțate posturile, membrii noii echipe vor patrula străzile zi și noapte, inclusiv în civil, pentru a-i prinde în flagrant pe cei care aruncă gunoaie pe domeniul public.

„Paznicii gunoiului” – vânătorii de deșeuri

Primăria din Heilbronn a numit noii agenți „Waste Watcher” („paznicii gunoiului”), integrați în Serviciul de Ordine Publică. Scopul lor este să identifice și să sancționeze orice formă de poluare vizuală, de la saci aruncați la colț de stradă, până la graffiti pe clădiri.

„Misiunea echipei este să contribuie la conștientizarea populației și la prevenirea poluării urbane, pentru o imagine mai curată a Heilbronnului”, a explicat purtătoarea de cuvânt a municipalității. Proiectul a fost aprobat în luna mai, iar joi membrii noii structuri și-au făcut apariția publică cu un stand informativ în piața centrală.

Locuitorii, implicați direct în supravegherea deșeurilor

Autoritățile îi încurajează pe cetățeni să raporteze cazurile de aruncare ilegală a deșeurilor. Sesizările pot fi transmise prin intermediul platformei digitale „Mängelmelder”, un sistem conceput pentru reclamații civice, potrivit Bild.

Uniforme, echipamente și măsuri de protecție

Pe lângă misiunile sub acoperire, „polițiștii gunoiului” vor purta uniforme speciale și vor fi echipați cu spray iritant și pistoale cu piper, pentru a se proteja în cazul interacțiunilor dificile cu persoanele care încalcă legea.

Sancțiuni și avertismente

Oficialii subliniază că scopul noilor reguli nu este doar punitiv. În situațiile în care cineva aruncă deșeuri din neatenție sau necunoaștere, amenda poate fi înlocuită cu un simplu avertisment. În schimb, pentru cei care scapă de vigilența agenților, urmărirea continuă: deșeurile găsite vor fi verificate pentru a identifica vinovații – facturi, etichete sau alte documente personale vor fi examinate. Locul va fi marcat ulterior cu un autocolant special care semnalează că se desfășoară o anchetă.

