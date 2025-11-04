Premieră în România: 25.000 de apartamente alimentate cu energie din deșeuri - VIDEO

La Cluj, gunoiul menajer nu mai este doar o problemă, ci devine o resursă. O tehnologie inovatoare, 100% românească, transformă deșeurile în energie electrică, suficientă pentru alimentarea a 25.000 de apartamente. 

Proiectul - o investiție de 60 de milioane de lei din partea Consiliului Județean - folosește dezintegrarea moleculară pentru a obține gaz sintetic, fără niciun fel de reziduuri toxice. 

Tot ce rămâne se valorifică: gaz curat, cărbune activ, ba chiar și cenușă, folosită ca îngrășământ sau în industria cimentului. 

În plus, energia produsă intră direct în Sistemul Energetic Național, iar planurile sunt ambițioase: încă trei reactoare ar putea transforma întregul gunoi al Transilvaniei în curent verde. 