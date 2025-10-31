La ora 10:00, Consiliul Local al Sectorului 1 s-a reunit într-o ședință extraordinară, convocată „de îndată”, pe fondul unei „situații de maximă urgență”. Pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre intens contestat, care vizează modificarea clauzelor contractului de delegare a serviciilor de salubrizare, arată Realitatea Plus.

Discuțiile se concentrează asupra tarifelor aplicate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor în sector. Se ia în considerare inclusiv mai multe penalizări care se acordă operatorului de salubritate în această speță compania Romprest, având în vedere că nu și-au onorat toate promisiunile și toate cerințele care au venit din partea Primăriei sectorului 1. Operatorii din salubritate amenință cu o criză în sectorul 1.

Controversa a reaprins temerile legate de o posibilă nouă criză a gunoiului în sector, situație care a afectat grav ordinea și sănătatea publică în timpul mandatului fostei primărițe Clotilde Armand.

Ședința se anunță a fi una tensionată, cu implicații majore asupra ordinii publice și confortului locuitorilor din Sectorul 1. Deciziile luate astăzi ar putea determina direcția în care se va îndrepta serviciul de salubrizare în lunile următoare — fie spre stabilitate, fie spre o nouă criză.