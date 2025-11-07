Măsura urmează un apel ferm lansat luna trecută de prim-ministrul Mette Frederiksen, care a subliniat impactul negativ al acestor platforme asupra copilăriei.

Ministrul digitalizării, Caroline Stage Olsen, a explicat că „rețelele sociale prosperă furând timpul, copilăria și bunăstarea copiilor noștri, iar noi punem capăt acestui lucru acum.”

De asemenea, se va permite părinților să acorde o dispensă pentru accesul tinerilor de peste 13 ani pe anumite platforme, oferind un echilibru între protecție și libertate.

Printre platformele vizate se numără Snapchat, YouTube, Instagram și TikTok, cele mai populare în rândul copiilor și adolescenților danezi.

Potrivit unei analize recente a autorității daneze pentru concurență și protecția consumatorilor, tinerii petrec în medie aproape 3 ore zilnic pe rețelele sociale.

Această decizie a Danemarcei urmează exemplul Australiei, care a impus anul trecut o interdicție similară pentru copiii sub 16 ani, reflectând o tendință globală de reglementare a accesului tinerilor la mediul online în scopul protejării sănătății lor mintale.