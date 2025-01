„Deși e zi liberă, bugetul nu poate aștepta. Astăzi am avut mai multe intâlniri în care am discutat despre perspectivele macroeconomice pentru 2025, cu partenerii Ministerului Finanțelor.

Împreună cu conducerea ANAF am analizat modalitatea în care a atins un procent de realizare a obiectivelor de încasare de 98,9%, aducâd în plus 71 miliarde de lei față de încasările din 2023. Am început identificarea măsurilor prin care Direcția Antifraudă, respectiv Autoritatea Vamală pot crește eficiența acivităților de descurajare a evaziunii fiscale.