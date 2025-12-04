PLUS
Tanczos Barna cere demiteri și reforme în gestionarea apei după criza de la Paltinu: „Dorel ajunge în funcții de conducere din ce în ce mai des”

Vicepremierul Tanczos Barna cere demiteri și restructurarea modului în care este asigurată furnizarea apei în Prahova, după criza generată de situația de la Paltinu (foto: arhivă)

Vicepremierul Tanczos Barna cere demiteri și restructurarea modului în care este asigurată furnizarea apei în Prahova, după criza generată de situația de la Paltinu, afirmând că „Dorel ajunge în funcții de conducere” în companii vitale. El susține că prioritatea zero este reluarea alimentării cu apă pentru populație, nu scandalul politic.​

„Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcție de conducere din ce în ce mai des și ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni.”, a spus Barna, la TVR Info.

Tanczos Barna acuză lipsa de competență din companiile care gestionează furnizarea apei, spunând că persoane fără experiență ajung să conducă entități esențiale energetic, economic și pentru alimentarea cu apă. El afirmă că managerii implicați în acest „dezastru” refuză să-și asume responsabilitatea, se acuză între ei și încearcă să paseze vina altor instituții.​

„Ceva similar s-a întâmplat la aceste două companii care au fost responsabile pentru furnizarea apei potabile în acea regiune și nu se gândește niciunul să-și dea demisia. Începe să acuze în fel și chip alte instituții, să arunce vina unul pe celălalt și să ne creeze o impresie în ce timp ce începem noi să ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem vinovați, cei care n-am avut nicio legătură cu deciziile tehnice.

Deci acolo, în primul și în primul rând, ei trebuie acum să facă tot posibilul să furnizeze apă. Pentru că oamenii de acolo nu sunt interesați nici de certuri de politice, nici până la urmă de cine este schimbat sau nu este schimbat. Acolo, prioritatea numărul unu este asigurarea apei pentru a reporni sistemele de furnizare.”, a mai declarat vicepremierul.

Vicepremierul subliniază că oamenii afectați nu sunt interesați de conflictele politice sau de cine este schimbat din funcție, ci de faptul că trebuie repornite sistemele de furnizare a apei. El insistă că, în acest moment, companiile responsabile trebuie să facă „tot posibilul” pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă.​

Tanczos spune că România nu poate rămâne un stat în care greșelile la acest nivel rămân fără repercusiuni. Oficialul cere plecarea din funcții a celor considerați responsabili de producerea crizei și susține că aceștia trebuie să suporte consecințele legale și profesionale.​

„Nu putem să rămânem un stat unde greșelile la acest nivel rămân fără repercusiuni și fără consecințe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece și va trebui să plece și să suporte consecințele. Este punctul numărul doi.

Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată această structură de furnizare de apă similar cu celelalte județe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române și celelalte companii. Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din județ, cum este Hidro Prahova sau parcă așa se numește cealaltă companie, aceleași reguli ca în celelalte județe și să gestioneze prin Consiliul Județean sau Consiliul Județean, prin această companie regională, problemele. N-are ce să caute la o companie națională o companie de furnizare de apă.

Când nu există nicio situație de genul acesta în alte județe (…). Pentru că, dacă mergem în celelalte județe din țară, cei care conduc acele companii de apă lucrează în domeniu de zeci de ani de zile și au experiență, știu cum se oferă aceste servicii de furnizare de apă, aici văd că a fost o companie unde mai apăreau câte un reprezentant al unui partid politic din județ care încasa salariile pe care le încasa și producea, uite ce produce.

În a patrulea rând, cred. Certa politică acum nu ajută. Aceste acuzații reciproce nu rezolvă situația și problema. Pe partea de energie, lucrurile s-au clarificat foarte repede. Acolo intervențiile au fost imediate, prompte, soluționate de domnul ministru Ivan și lucrurile acolo măcar sunt sub control și intră în normalitate.”, a mai spus Barna.

Medicamentele, tot mai scumpe: lovitură dublă pentru pacienți și spitale
Medicamentele, tot mai scumpe: lovitură dublă pentru pacienți și spitale
Românii plătesc din ce în ce mai mult pentru medicamente, iar spitalele resimt și ele valul scumpirilor. Creșterea TVA-ului, costurile tot mai mari de producție și lipsa unor medicamente esențiale lovesc în lanț: în buzunarul pacienților și în bugetele deja fragile ale spitalelor. 
George Simion Exclusiv
George Simion: „Singura șansă reală ca această moțiune să treacă săptămâna viitoare este dacă oamenii nu vor mai vota cu candidații puterii”
Într-un interviu pentru Realitatea Plus, George Simion a anunțat că opoziția va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului, redactată de specialiști precum Gheorghe Piperea și Radu Peiu.
Președintele SUA Donald Trump afirmă că Vladimir Putin dorește să încheie războiul din Ucraina (foto: arhivă)
Război în Ucraina, ziua 1380. O nouă zi de negocieri pentru pacea în Ucraina în Florida. Trump: „Este nevoie de doi pentru a dansa tango” - LIVE TEXT
Președintele SUA Donald Trump afirmă că Vladimir Putin dorește să încheie războiul din Ucraina, după o întâlnire de cinci ore între emisarul său și liderul rus la Moscova. Ucraina a ajuns astăzi în ziua 1380 de război cu Rusia. 
Sfantul Nicolae
Sărbătoare mare pe 6 decembrie. Cine a fost Moș Nicolae și de ce este atât de popular? Lucruri mai puțin cunoscute despre sfântul așteptat de toți copiii
Sfântul Nicolae, sărbătorit pe data de șase decembrie, este sărbătoarea care ne aduce în prim plan imaginea bunătății absolute. Icoana bătrânului celui darnic și ocrotitor al copiilor. Cam asta este ceea ce noi oamenii știm despre Sfântul Nicolae. Mai știm că vine pe înserate și ne aduce daruri și câte o nuielușă dacă nu am fost cuminți. Dar cine a fost cu adevărat Sfântul Nicolae? Haideți să aflăm!

Anca Alexandrescu:
Anca Alexandrescu: "Coaliția se rupe dacă voi câștiga la Capitală"
Anca Alexandrescu, candidata independentă în cursa de primar general, spune că se va rupe coaliția de guvernare dacă va câștiga alegerile din Capitală. Totodată, aceasta îl acuză pe președintele Nicușor Dan că încalcă legea susținându-l pe Cătălin Drulă în bătălia pentru fotoliul de primar. De altfel, Anca Alexandrescu a remarcat faptul că românii s-au săturat de actuala clasă politică și vor vota în consecință. 
Diana Buzoianu
DOCUMENTE-bombă: cum au vrut să ascundă dezastrul din Prahova: Diana Buzoianu știa încă din urmă cu două săptămâni
Știau toți de aproape două luni și n-au avut nicio obiecție! Asta arată documentele în care apar atât subalternii rezistei de la Mediu, cât și autoritățile locale, dar toți au preferat să nu spună nimic public. Mai mult, în urmă cu o săptămână, Diana Buzoianu nu părea deloc panicată în ceea ce privește riscul lucrărilor de golire a lacurilor Vidraru și Paltinu. Mai mult, autoritățile au dat mesaje Ro-Alert și în municipiul Moreni, din Dâmbovița, acolo unde peste 15.000 de oameni au rămas fără apă. De cealaltă parte, prefectul județului Prahova, alături de oficialii Apelor Române, anunță că apa ar putea fi redată oamenilor chiar mai devreme de luni. 
Luis Lazarus, impresionat de mesajul maestrului Dorel Vișan privind susținerea Ancăi Alexandrescu. Ce i-a transmis europarlamentarul – VIDEO
Luis Lazarus, impresionat de mesajul maestrului Dorel Vișan privind susținerea Ancăi Alexandrescu. Ce i-a transmis europarlamentarul – VIDEO
Europarlamentarul Luis Lazarus a reacționat exemplar la apelul lansat de legendarul actor Dorel Vișan, care a anunțat că o susține pe Anca Alexandrescu în bătălia pentru Primăria Capitalei.
Anca ASlexandrescu și Ion Cristoiu
Anca Alexandrescu a vorbit despre „cele două Românii”: „Oamenii din păcate au fost întorși unii împotriva altora”
În dialogul purtat cu Ion Cristoiu, Anca Alexandrescu a explicat cum experiența sa de jurnalist, dar și contactul direct cu oamenii din țară și din diaspora, au determinat-o să intre în politică. Ea a povestit cum, seară de seară, era întâmpinată de cetățeni care îi prezentau probleme punctuale, iar refuzul de a le putea rezolva individual a făcut-o să înțeleagă că schimbarea reală nu se poate produce decât din interiorul sistemului.

Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului
Prognoza meteo 4 decembrie. Vreme mai caldă decât normalul perioadei, ceață și vânt puternic în unele zone
Astăzi, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, valorile termice situându-se peste mediile multianuale specifice datei, atât la nivel național, cât și în Capitală. Totuși, nebulozitatea, precipitațiile slabe și fenomenele de ceață vor caracteriza mai multe regiuni ale țării.
Cartea „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială", semnată de Daria Gușă, a fost lansată oficial în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus
Cartea „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială”, semnată de Daria Gușă, a fost lansată oficial
Cartea „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială”, semnată de Daria Gușă, a fost lansată oficial în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, desfășurat la Romexpo. Evenimentul a reunit personalități importante din viața publică și politică, printre care fostul ministru de externe Adrian Severin, analistul politic H.D. Hartmann și fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă.
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Sfatul oferit de nutriționiști (foto: arhivă)
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Sfatul oferit de nutriționiști
Deja știm cu toții cât de important este să începem ziua cu o masă sănătoasă și delicioasă. Iar mulți dintre noi obișnuim să apelăm la exact aceleași preparate, în fiecare dimineață. Însă, cât de sănătos este acest obicei? Exact despre acest lucru au vorbit mai mulți nutriționiști.
Un adolescent de 14 ani a fost rănit grav, după ce a fost lovit de un autoturism pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte (foto: arhivă)
Accident grav în Capitală cu un adolescent spulberat de o mașină. Traficul este blocat
Un adolescent de 14 ani a fost rănit grav, miercuri seară, după ce a fost lovit de un autoturism pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte.
