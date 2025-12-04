„Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcție de conducere din ce în ce mai des și ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni.”, a spus Barna, la TVR Info.

Vicepremierul subliniază că oamenii afectați nu sunt interesați de conflictele politice sau de cine este schimbat din funcție, ci de faptul că trebuie repornite sistemele de furnizare a apei. El insistă că, în acest moment, companiile responsabile trebuie să facă „tot posibilul” pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă.​

Tanczos spune că România nu poate rămâne un stat în care greșelile la acest nivel rămân fără repercusiuni. Oficialul cere plecarea din funcții a celor considerați responsabili de producerea crizei și susține că aceștia trebuie să suporte consecințele legale și profesionale.​

„Nu putem să rămânem un stat unde greșelile la acest nivel rămân fără repercusiuni și fără consecințe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece și va trebui să plece și să suporte consecințele. Este punctul numărul doi.

Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată această structură de furnizare de apă similar cu celelalte județe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române și celelalte companii. Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din județ, cum este Hidro Prahova sau parcă așa se numește cealaltă companie, aceleași reguli ca în celelalte județe și să gestioneze prin Consiliul Județean sau Consiliul Județean, prin această companie regională, problemele. N-are ce să caute la o companie națională o companie de furnizare de apă.

Când nu există nicio situație de genul acesta în alte județe (…). Pentru că, dacă mergem în celelalte județe din țară, cei care conduc acele companii de apă lucrează în domeniu de zeci de ani de zile și au experiență, știu cum se oferă aceste servicii de furnizare de apă, aici văd că a fost o companie unde mai apăreau câte un reprezentant al unui partid politic din județ care încasa salariile pe care le încasa și producea, uite ce produce.

În a patrulea rând, cred. Certa politică acum nu ajută. Aceste acuzații reciproce nu rezolvă situația și problema. Pe partea de energie, lucrurile s-au clarificat foarte repede. Acolo intervențiile au fost imediate, prompte, soluționate de domnul ministru Ivan și lucrurile acolo măcar sunt sub control și intră în normalitate.”, a mai spus Barna.