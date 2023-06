Arestarea a fost făcută pe baza mărturiilor mai multor persoane și a înregistrărilor de pe camerele de securitate din zonă.

Suspectul, un rezident al insulei Kos, a fost identificat ca fiind un bărbat originar din Bangladesh.

Fata a fost dată dispărută de către partenerul ei, care a primit un apel telefonic de la ea în care îi spunea că cineva o va aduce la hotel pe o motocicletă.

Tânăra i-a trimis prietenului său locația, dar când acesta a ajuns acolo nu a găsit-o nicăieri. Eforturile de căutare sunt în plină desfășurare, inclusiv cu ajutorul unei drone.

Outrage in Poland after the news that the 27-year-old Polish hotel worker Anastasia Rubinska has gone missing on the Greek island of Kos.



Greek police have arrested 5 Bangladeshi immigrants in connection with her disappearance. pic.twitter.com/7bZzcS7MZC