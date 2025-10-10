Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, miercuri, în mod direct de către un cadru didactic al unei unități de învățământ din municipiu cu privire la o altercație între doi elevi ai instituției.

''Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului a reieșit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără în vârstă de 18 ani, din comuna Bălești, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător un alt elev care își urmează cursurile la aceeași unitate de învățământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere. Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase'', a declarat vineri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu.

În paralel, și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Gorj a demarat o anchetă, monitorizând situația.

''În data de 8 octombrie, în jurul orei 12:50, în holul unei unități de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu a avut loc un conflict spontan între o elevă de 18 ani (clasa a XI-a) și un elev de 15 ani (clasa a IX-a), eleva amenințându-l cu un obiect tăietor-înțepător. (...) A fost apelat în regim de urgență IPJ Gorj, eleva fiind identificată, deși părăsise perimetrul școlii. Unitatea școlară a demarat verificarea situației, urmându-se pașii procedurali (convocarea comisiei de combatere a violenței, convocarea consiliului clasei în care învață eleva, convocarea consiliului profesoral al unității) pentru tragerea la răspundere a celor vinovați'', a precizat purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj, Ionuț Catrina.