Ce au transmis oamenii legii?

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj a transmis sâmbătă că, în urma apariției înregistrării, polițiștii de la Biroul Rutier al Poliției Municipiului Târgu Jiu au reușit să identifice rapid șoferul.

Verificările efectuate au arătat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În consecință, împotriva lui a fost deschis dosar penal pentru conducere fără drept pe drumurile publice, faptă care constituie infracțiune.

Pe lângă cercetarea penală, tânărul a fost sancționat contravențional, primind o amendă de 1.215 lei, conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Autoritățile atrag atenția că astfel de gesturi nu doar că sunt ilegale, dar pun în pericol viața participanților la trafic și a persoanelor implicate direct în astfel de acțiuni iresponsabile.