Tensiunile dintre China și Taiwan sunt tot mai mari, iar cele 23 milioane de locuitori ai insulei trăiesc sub ameninţarea constantă a unei invazii. Prin urmare, soldații s-au înscris la un curs de luptă urbană, iar organizatorii spun că numărul lor s-a dublat fața de luna februarie.

VIDEO: Inspired by Ukraine, civilians study urban warfare in Taiwan as fears of a Chinese invasion increase.



The organisers of the urban combat course say their students have nearly quadrupled since February. Firearms and first aid courses have also seen increased enrollment pic.twitter.com/c8GuMMlHkn